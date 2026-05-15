ChatGPT | il codice si gestisce da mobile con l’integrazione di Codex
Recentemente è stato annunciato che il codice di ChatGPT può essere gestito tramite dispositivi mobili grazie all'integrazione di Codex. Questa novità permette agli utenti di effettuare operazioni di refactoring anche da smartphone. Sono state sollevate domande su come vengano gestiti i processi complessi di modifica del codice su dispositivi mobili e su come vengano garantite le protezioni per i dati sensibili durante il controllo remoto. Fino a ora, non sono state divulgate specifiche tecniche sui metodi di sicurezza adottati.
? Domande chiave Come può uno smartphone gestire processi di refactoring complessi? Come vengono protetti i dati sensibili durante il controllo remoto? Chi gestirà le decisioni architettoniche quando l'agente incontra un problema? Perché questa funzione cambia il ruolo quotidiano dello sviluppatore??? In Breve Funzione disponibile per oltre 4 milioni di sviluppatori settimanali su iOS e Android. Sistema basato su protocollo relay sicuro per proteggere codice e credenziali aziendali. Support . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Claude / chat gpt per il coding (non il codice di Claude) reddit