ChatGPT | il codice si gestisce da mobile con l’integrazione di Codex

Recentemente è stato annunciato che il codice di ChatGPT può essere gestito tramite dispositivi mobili grazie all'integrazione di Codex. Questa novità permette agli utenti di effettuare operazioni di refactoring anche da smartphone. Sono state sollevate domande su come vengano gestiti i processi complessi di modifica del codice su dispositivi mobili e su come vengano garantite le protezioni per i dati sensibili durante il controllo remoto. Fino a ora, non sono state divulgate specifiche tecniche sui metodi di sicurezza adottati.

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