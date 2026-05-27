Agropoli discarica abusiva di 800 metri quadrati sulla collina San Marco | scatta il sequestro

La Polizia Municipale di Agropoli ha sequestrato un’area di circa 800 metri quadrati sulla collina San Marco, una zona di pregio della città, che era stata trasformata in una discarica abusiva di rifiuti speciali.

La Polizia Municipale di Agropoli ha sequestrato un'area di circa 800 metri quadrati sulla collina San Marco, una delle zone di pregio della città, trasformata in una discarica abusiva di rifiuti speciali. L'operazione, condotta dal comandante Maurizio Cauceglia nell'ambito dei controlli per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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