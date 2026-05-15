Discarica abusiva scoperta ad Altavilla Silentina | scatta il sequestro una denuncia
I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano Degli Alburni hanno individuato un’area nel territorio di Altavilla Silentina utilizzata come discarica abusiva. Nell’area sono stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui materiali ferrosi, pneumatici fuori uso, bombole di gas e una vasca in amianto. A seguito del ritrovamento, è stato effettuato il sequestro dell’area e sono state presentate le denunce alle autorità competenti. Nessun dettaglio su eventuali persone coinvolte o altre attività legate alla discarica.
I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano Degli alburni hanno scoperto nel comune di Altavilla Silentina un'area adibita a discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti prevalentemente da rifiuti ferrosi, pneumatici fuori uso, bombole di gas, una vasca in amianto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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