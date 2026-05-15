Discarica abusiva scoperta ad Altavilla Silentina | scatta il sequestro una denuncia

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano Degli Alburni hanno individuato un’area nel territorio di Altavilla Silentina utilizzata come discarica abusiva. Nell’area sono stati rinvenuti rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui materiali ferrosi, pneumatici fuori uso, bombole di gas e una vasca in amianto. A seguito del ritrovamento, è stato effettuato il sequestro dell’area e sono state presentate le denunce alle autorità competenti. Nessun dettaglio su eventuali persone coinvolte o altre attività legate alla discarica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano Degli alburni hanno scoperto nel comune di Altavilla Silentina un'area adibita a discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti prevalentemente da rifiuti ferrosi, pneumatici fuori uso, bombole di gas, una vasca in amianto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Discarica abusiva e officina illegale, scatta il sequestroI carabinieri del centro anticrimine natura di Agrigento hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva e un'officina non autorizzata in contrada...

Rifiuti speciali e pericolosi, officina abusiva scoperta a Delianuova: scatta una denunciaAl termine delle verifiche dei carabinieri, l’intera area è stata sequestrata insieme ai rifiuti presenti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web