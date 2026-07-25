Dopo oltre vent’anni, la Asl è stata condannata a pagare un risarcimento di 3 milioni di euro a una donna disabile, nata a causa di un errore durante il parto in un ospedale. La negligenza del personale sanitario nel valutare correttamente le condizioni della madre ha portato alla disabilità permanente della giovane. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento legale durato due decenni.

Oggi ha più di venti anni, ma dalla nascita convive con una disabilità. Causata da un errore di valutazione del personale sanitario dell’ospedale San Donato al momento del parto. O almeno questo è quanto ha stabilito ieri il tribunale, che – dopo una vicenda giudiziaria durata un’adolescenza – ha riconosciuto alla famiglia un maxi risarcimento da oltre 3 milioni di euro per lesioni gravi. Secondo quanto rilevato dal giudice in primo grado, all’epoca dei fatti, i medici non operarono il cesareo nonostante i sintomi di grave sofferenza del bambino - oggi più che maggiorenne – nato con un’invalidità dell’85%. Venti anni fa la donna si era... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disabile per il parto, condannata la Asl. Risarcimento da 3 milioni dopo venti anni

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