Dimesso dal pronto soccorso 54enne muore poche ore dopo | dopo 23 anni la Asl di Latina condannata a risarcire la famiglia

Dopo 23 anni, una sentenza civile ha condannato l'ente sanitario a risarcire la famiglia di un uomo di 54 anni di Fondi, morto il 25 aprile 2003. L’uomo si era recato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per forti dolori al torace e al braccio, ed era stato dimesso. Poche ore dopo aver lasciato il nosocomio, ha perso la vita. La vicenda ha attraversato un lungo percorso giudiziario prima di arrivare alla decisione finale.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Ci sono voluti 23 anni per arrivare a una sentenza civile sul caso di un uomo di 54 anni di Fondi, morto il 25 aprile 2003 dopo essersi recato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per forti dolori al torace e al braccio. Il Tribunale di Latina ha condannato la Asl di Latina a versare circa 550mila euro alla moglie e ai due figli. La notizia diffusa dall’avvocato Mattarelli. A rendere nota la vicenda è stato l’avvocato Renato Mattarelli, che ha assistito la famiglia nel procedimento contro la Asl di Latina, ente a cui fa capo il presidio ospedaliero di Fondi. Il legale ha ricostruito il lungo percorso giudiziario e le ragioni che hanno portato alla condanna risarcitoria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dimesso dal pronto soccorso, 54enne muore poche ore dopo: dopo 23 anni la Asl di Latina condannata a risarcire la famiglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dimessa dal Pronto soccorso, bambina di 4 anni muore poche ore dopoUna bambina ucraina di quattro anni residente in provincia di Rimini è morta ieri mattina all’ospedale Infermi dopo un improvviso peggioramento delle... Donna morì dopo il ricovero in ospedale, Asl condannata a risarcire la famigliaIl tribunale civile di Pescara ha condannato la Asl del capoluogo adriatico a risarcire i familiari di una donna di 73 anni, morta il 27 giugno 2022...