Morto a 54 anni per un infarto non diagnosticato | dopo 23 anni la Asl condannata a un risarcimento

Da latinatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è deceduta all'età di 54 anni a causa di un infarto che non era stato diagnosticato in tempo. Dopo più di due decenni, la giustizia ha deciso di condannare l’azienda sanitaria a pagare un risarcimento alla famiglia. La vicenda riguarda un caso che si è protratto nel tempo, arrivando a una sentenza definitiva dopo lunghe controversie legali. La decisione si basa sulla mancata diagnosi tempestiva di un problema di salute che si è rivelato fatale.

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Morto per un infarto che non era stato diagnosticato. Dopo 23 anni arrivano i risarcimenti per la famiglia. Il caso riguarda un paziente di Fondi, deceduto a 54 anni, il 25 aprile del 2003, dopo aver accusato un forte dolore al torace e al braccio, segni di un infarto che era evidentemente già in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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