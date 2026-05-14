Morto a 54 anni per un infarto non diagnosticato | dopo 23 anni la Asl condannata a un risarcimento

Una persona è deceduta all'età di 54 anni a causa di un infarto che non era stato diagnosticato in tempo. Dopo più di due decenni, la giustizia ha deciso di condannare l’azienda sanitaria a pagare un risarcimento alla famiglia. La vicenda riguarda un caso che si è protratto nel tempo, arrivando a una sentenza definitiva dopo lunghe controversie legali. La decisione si basa sulla mancata diagnosi tempestiva di un problema di salute che si è rivelato fatale.

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