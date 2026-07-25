Stasera alle 21 in piazza Napoleone si svolge “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, uno spettacolo con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius. L’evento combina teatro e musica, coinvolgendo il pubblico in una performance che affronta temi di riflessione. La compagnia teatrale, nota per il suo stile innovativo, presenta una produzione che unisce elementi artistici diversi. La manifestazione fa parte del programma del Lucca Summer Festival.

Il Lucca Summer Festival presenta stasera alle 21, in piazza Napoleone, uno spettacolo speciale che unisce teatro, musica e riflessione. “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius, una delle realtà teatrali più vive e rivoluzionarie del panorama contemporaneo. Accolto con entusiasmo fin dal debutto, Din Don Down – Alla ricerca di (D)io ha registrato un successo immediato di pubblico: tutte le prime date sono andate sold out in pochissimi giorni, confermandolo come uno degli eventi teatrali più rilevanti della stagione. Diretto con visione e creatività da Lamberto Giannini, fondatore e anima della Compagnia Mayor von Frinzius e con il coordinamento artistico di Rachele Casali, lo spettacolo è un’esplorazione comica e poetica del concetto di Dio, attraversato in tutte le forme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Din Don Down...“. Lo show con Paolo Ruffini

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