Il nuovo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius ha registrato il tutto esaurito nel debutto a Livorno lo scorso ottobre. L’evento si terrà il 6 luglio 2026 a Villa Manin. La produzione ha già riscosso grande successo in diverse città italiane con sold out in tutte le tappe.

Straordinario e immediato successo per “ DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io ”, il nuovo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, che ha debuttato lo scorso ottobre da Livorno ottenendo il sold out in tutte le date nelle principali città italiane. Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius con “ Din Don Down ” stanno bissando il successo di “ Up&Down ”, il varietà irriverente che, dal suo debutto nel 2018, ha incantato il pubblico di tutta Italia, un vero e proprio fenomeno culturale che ha conquistato anno dopo anno un suo spazio nell’immaginario collettivo e nel patrimonio artistico italiano, con oltre 200 repliche in tutta Italia e più di 120mila biglietti venduti. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - DIN DON DOWN con Paolo Ruffini e Mayor Von Frinzius a Villa Manin. 6 luglio 2026

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