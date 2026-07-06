DIN DON DOWN con Paolo Ruffini e Mayor Von Frinzius a Villa Manin 6 luglio 2026

Da udine20.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius ha registrato il tutto esaurito nel debutto a Livorno lo scorso ottobre. L’evento si terrà il 6 luglio 2026 a Villa Manin. La produzione ha già riscosso grande successo in diverse città italiane con sold out in tutte le tappe.

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Straordinario e immediato successo per “ DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io ”, il nuovo spettacolo con  Paolo Ruffini  e gli attori della  Compagnia Mayor Von Frinzius, che ha debuttato lo scorso ottobre da Livorno ottenendo il sold out in tutte le date nelle principali città italiane.  Paolo Ruffini  e gli attori della  Compagnia Mayor Von Frinzius  con “ Din Don Down ” stanno bissando il successo di “ Up&Down ”, il varietà irriverente che, dal suo debutto nel 2018, ha incantato il pubblico di tutta Italia, un vero e proprio  fenomeno culturale  che ha conquistato anno dopo anno un suo spazio nell’immaginario collettivo e nel patrimonio artistico italiano, con oltre  200 repliche in tutta Italia  e più di  120mila biglietti venduti. 🔗 Leggi su Udine20.it

din don down con paolo ruffini e mayor von frinzius a villa manin 6 luglio 2026
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