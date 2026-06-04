Uno dei più grandi spettacoli teatrali degli ultimi anni che continua ad emozionare il pubblico. Una vera e propria esperienza da vivere e da cui lasciarsi travolgere con la capacità di sovvertire il senso più profondo di ciò che ci ostiniamo a definire "normale". Con un perfetto mix di comicità, disobbedienza e tenerezza, esplora il senso della vita e della spiritualità Din Don Down – Alla ricerca di (D)iodiPaolo Ruffiniarriva il30 giugnoall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo spettacolo dei record vedrà in scena l’artista livornese, la compagniaMayor Von FrinziuseClaudia Campolongoal pianoforte, diretti daLamberto Giannini. Prodotto daVERA Produzione, la data è stata organizzato daVincenzo BertieGianluca BonannoperVentidieciedErasmo BertiperBerti Live. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paolo Ruffini, Din Don Down all’Auditorium Parco della Musica il 30 giugno

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Paolo Ruffini - DIN DON DOWN

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DIN DON DOWN – PAOLO RUFFINI e la compagnia Mayor Von Frinzius a Villa Manin 6 luglio 2026Il 6 luglio 2026, a Villa Manin, si terrà lo spettacolo “DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io”, con protagonista Paolo Ruffini e gli attori della...

Temi più discussi: Ma niente niente... Paolo Ruffini si è fatto prete? Lo stupore e poi la curiosità di chi si è imbattuto nei suoi reel e non conosceva Din Don Down; Da Giorgia a Il Volo, i big nell’Arena per un’altra estate di concerti: Cattolica è la Regina dalla musica; Concerti estivi a Cattolica: in arrivo sul palco dell'Arena della Regina 10 big. Tra gli ospiti anche Baglioni e Sal Da Vinci; Albenga, Ruffini conquista la Fionda di legno 2026, teatro sold out e 20mila euro in beneficenza.

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Successo per il nuovo spettacolo di Paolo Ruffini 'Din Don Down'. Paolo ci annuncia il suo nuovo podcast, si chiamerà 'Mamme'Paolo Ruffini, torna in scena con un grande successo editoriale e teatrale, consolidando il suo impegno nel sensibilizzare sul tema delle diversità e dell’educazione. Il suo ultimo libro, Benito, ... ilmessaggero.it