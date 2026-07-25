Dimaro day 9 | parla capitan Di Lorenzo in conferenza

Amici di GBT-magazine.com, oggi a Dimaro in conferenza stampa ha parlato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Di seguito le sue dichiarazioni: Sono cambiati i rapporti col gruppo? Rrahmani ha detto ‘ora si può parlare liberamente’. Cos’è cambiato rispetto all’anno scorso?. “Ha detto che si poteva fare anche l’anno scorso (sorride, ndr). Sono giorni positivi sicuramente, ci stiamo conoscendo col nuovo staff, è un periodo in cui si lavora, è stato un approccio positivo, di conoscenza, è un tecnico con grande personalità, è esperto, siamo contenti di averlo e ci siamo messi subito a disposizione dello staff e stiamo conoscendo le loro richieste”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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