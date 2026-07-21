Dimaro day 5 | parla Alex Meret

Durante il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, il portiere Alex Meret ha commentato la sua esperienza, affermando che si tratta del suo nono ritiro e che si sente abituato. Ha aggiunto che, nonostante i giorni di preparazione siano duri, il gruppo ha iniziato bene e affronta la lavoro con entusiasmo. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli.

Amici di GBT-magazine.com, continua il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. In esclusiva per Radio Kiss Kiss Napoli, il portiere degli azzurri Alex Meret, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Questo è il mio nono ritiro, sono abituato, è sempre bello essere qui, sono giorni duri di preparazione ma siamo partiti bene con grande entusiasmo. Vogliamo iniziare bene la stagione. Allegri? Parlare di differenze con Conte è presto, siamo qui da pochi giorni. Lui sta puntando tanto sull’attenzione in allenamento, vuole si sbagli poco tecnicamente, ogni gesto tecnico per lui può determinare una partita o una stagione. Lavoriamo tanto con la palla per ritrovare il ritmo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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