Dimaro day 7 | parla in conferenza il Ds Manna

Alle 16, durante il ritiro di Dimaro Folgarida, il direttore sportivo del Napoli ha tenuto una conferenza stampa. Ha parlato delle condizioni di alcuni giocatori, citando l’infortunio di Buongiorno e l’infiammazione cronica di Beukema. Ha menzionato anche la possibilità di acquistare un altro difensore, dopo aver tentato di portare Gila. L’allenatore ha indicato Gatti come possibile rinforzo.

Amici di GBT-magazine.com, prosegue il ritiro del Napoli di Dimaro Folgarida. Alle ore 16 in conferenza stampa ha parlato il Ds Giovanni Manna. Di seguito le sue dichiarazioni: Dopo l’infortunio di Buongiorno e l’infiammazione cronica di Beukema, ragionate su un altro difensore dopo averci provato per Gila? Allegri ha indicato Gatti?. “L’infortunio di Alessandro ci ha colto un po’ alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. La patologia di Beukema, si trascina dall’anno scorso, sta facendo un lavoro conservativo, dovremmo averlo in gruppo verso la fine di Castel di Sangro. Aspettiamo Olivera che in nazionale ha fatto il difensore centrale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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