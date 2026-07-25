Digital District Platform Il Comune lancia l’avviso per il software del futuro
Il Comune di Prato ha pubblicato ieri un avviso sul suo sito web per raccogliere proposte di Partenariato Pubblico-Privato. L’obiettivo è affidare in concessione la progettazione, realizzazione e gestione di una nuova piattaforma digitale. Questa iniziativa mira a supportare la transizione digitale del distretto tessile locale, coinvolgendo partner pubblici e privati in un progetto di innovazione tecnologica.
E’ stato pubblicato ieri sul sito web del Comune di Prato l’avviso per la presentazione di proposte di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) per l’affidamento in concessione di progettazione, realizzazione e gestione di piattaforma digitale per la transizione digitale del distretto tessile pratese. Un passo decisivo per il futuro tecnologico e la competitività del distretto tessile pratese: su input dell’assessora all’innovazione e sviluppo economico Benedetta Squittieri la giunta comunale ha approvato la delibera che attesta la sussistenza del pubblico interesse per la proposta di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) relativa al progetto DIDIP – Digital District Platform. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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