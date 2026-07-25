Digital District Platform Il Comune lancia l’avviso per il software del futuro

Notizia in breve

Il Comune di Prato ha pubblicato ieri un avviso sul suo sito web per raccogliere proposte di Partenariato Pubblico-Privato. L’obiettivo è affidare in concessione la progettazione, realizzazione e gestione di una nuova piattaforma digitale. Questa iniziativa mira a supportare la transizione digitale del distretto tessile locale, coinvolgendo partner pubblici e privati in un progetto di innovazione tecnologica.