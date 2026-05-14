Piacenza Digital Twin presentato alla città il gemello digitale del Comune

Nell’Auditorium Sant’Ilario è stato presentato il progetto “Piacenza Digital Twin”, un modello digitale in tre dimensioni del Comune di Piacenza. La piattaforma permette di visualizzare e analizzare il territorio attraverso una mappa virtuale dettagliata. Sono stati mostrati i principali strumenti e funzionalità della piattaforma, che consentono di simulare interventi e monitorare le variazioni ambientali. Il progetto si inserisce in un’ottica di digitalizzazione e miglioramento della gestione urbana.

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