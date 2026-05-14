Piacenza Digital Twin presentato alla città il gemello digitale del Comune
Nell’Auditorium Sant’Ilario è stato presentato il progetto “Piacenza Digital Twin”, un modello digitale in tre dimensioni del Comune di Piacenza. La piattaforma permette di visualizzare e analizzare il territorio attraverso una mappa virtuale dettagliata. Sono stati mostrati i principali strumenti e funzionalità della piattaforma, che consentono di simulare interventi e monitorare le variazioni ambientali. Il progetto si inserisce in un’ottica di digitalizzazione e miglioramento della gestione urbana.
È stato presentato all’Auditorium Sant’Ilario il progetto “Piacenza Digital Twin”, il gemello digitale del Comune di Piacenza: una piattaforma tridimensionale avanzata che consente di conoscere, simulare e gestire il territorio in modo più preciso ed efficace. In apertura d’evento erano presenti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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