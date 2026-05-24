AI e startup | il codice si scrive da solo cambia il futuro del software

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando lo sviluppo software, consentendo al codice di essere scritto automaticamente. Questa evoluzione potrebbe ridurre i costi di produzione e cambiare il ruolo dei programmatori, che potrebbero dedicarsi a attività più strategiche. Chi detiene il controllo sulla scrittura del codice potrebbe influenzare significativamente il settore, dato che i costi di creazione si avvicinano allo zero. La tecnologia sta modificando i modelli di produzione e distribuzione del software.

? Punti chiave Come cambierà il valore del lavoro di un programmatore oggi?. Chi deterrà il potere quando scrivere codice costerà zero?. Perché il senso estetico diventerà l'unica difesa contro l'automazione?. Quali rischi correremo delegando la sicurezza dei sistemi all'intelligenza artificiale?.? In Breve Un quarto delle startup Y Combinator usa codice generato da AI a marzo 2025.. Kent Beck stima che il 90% delle competenze tecniche tradizionali perda valore.. Rick Rubin usa Claude per generare grafica vettoriale guidata dalla visione umana.. Il primo tecnocrata del software vale 409 miliardi di dollari oggi.. Nel marzo 2025, un quarto delle startup appartenenti alla coorte di Y Combinator presentava già codice interamente generato dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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