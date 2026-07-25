Un uomo di 51 anni, residente a Viano, è stato arrestato dai carabinieri di Scandiano per aver picchiato e insultato l’ex compagna per dieci anni. Le aggressioni e le offese sono durate un decennio prima di portare all’arresto. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito questa mattina.

Offese e botte all’ex compagna per ben dieci anni: per questo un 51enne, nato a Vercelli e residente a Viano, è stato portato in carcere dai carabinieri di Scandiano. L’uomo per molti anni si è reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della donna. Per la vittima, dopo le violenze fisiche e verbali, era insopportabile la convivenza. Le condotte vessatorie e i maltrattamenti si sono purtroppo protratti dal 2007 al 2017 a Scandiano. Tra gli episodi più gravi anche quello verificatosi in una sera del novembre del 2016: l’uomo da alcuni mesi non conviveva più con la donna e si trovava all’interno della sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dieci anni di botte e offese all’ex. Il 51enne viene portato in carcere

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