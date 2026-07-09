Treviso violenta la figlia di 7 anni dei suoi amici | 51enne condannato a 5 anni di carcere

Un uomo di 51 anni è stato condannato a cinque anni di carcere e a pagare 30.000 euro di risarcimento per aver commesso violenza sessuale su una bambina di sette anni. La vicenda riguarda la figlia di sette anni di amici dell’uomo, coinvolta in un episodio di abuso. La sentenza è stata pronunciata in un procedimento giudiziario che ha accertato le accuse nei suoi confronti.

Un uomo di 51 anni è stato condannato a 5 anni di reclusione e al pagamento di 30mila euro di previsionale per violenza sessuale ai danni di un bambina di 7 anni. È quanto deciso dai giudici della corte d’Assise di Treviso con una sentenza di oggi 9 luglio. I fatti risalgono al 2020 e si sono svolti a Mogliano Veneto, un piccolo comune della provincia di Treviso. L’uomo era un amico di famiglia e vicino di casa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato condannato per l’accusa di aver toccato la bambina nelle parti intime. La piccola era la figlia di una coppia di amici, nonché vicini di casa, e gli abusi sarebbero avvenuti proprio approfittando dell’amicizia della vittima con i suoi figli e facendo leva sul rapporto di fiducia con i genitori della bimba. 🔗 Leggi su Open.online

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