Aggredisce i carabinieri in piazza Unità | il caos prosegue fino in caserma viene sedato e portato in carcere

Un uomo di mezza età ha iniziato a dare in escandescenze in piazza Unità, insultando e aggredendo i carabinieri intervenuti. Dopo aver subito lievi ferite, è stato portato al pronto soccorso di Cattinara. Successivamente, è stato trasferito nel carcere del Coroneo, dove il caos è continuato fino all’ingresso in cella. La scena si è svolta in modo tumultuoso, coinvolgendo anche altri passanti e creando scompiglio nell’area pubblica.

Dà in escandenscenze davanti ai carabinieri, poi li insulta e infine li aggredisce fisicamente. E' finito prima al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara e poi nel carcere del Coroneo un uomo di mezza età che nella tarda serata di ieri 28 maggio si è reso protagonista di un episodio di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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