Diana Del Bufalo si sposa | l’anello mostrato per sbaglio e la verità dietro l’annuncio

L'attrice ha mostrato per errore l'anello di fidanzamento durante una storia su Instagram, scrivendo “Oops”. L'immagine ha lasciato intendere che si sposerà presto. L'annuncio non è stato accompagnato da comunicati ufficiali o dettagli aggiuntivi.

A quanto pare Diana Del Bufalo si sposerà presto. L’attrice ha deciso di annunciare le nozze condividendo due storie su Instagram. Nella prima ha pubblicato una foto in cui l’anello di fidanzamento era ben visibile al dito, accompagnata dalla scritta “Oops”. Poco dopo è arrivata la spiegazione: la proposta di matrimonio risale a un anno e mezzo fa. Tutto è iniziato con una foto condivisa nelle stories di Instagram. Nello scatto Diana Del Bufalo è in primo piano, con la mano davanti alla bocca in un’espressione di finto stupore. Alle sue spalle compare il fidanzato Patrizio, a torso nudo, sorridente e con un asciugamano annodato in vita. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Diana Del Bufalo si sposa con il fidanzato Patrizio: la proposta di matrimonio e l’anello su InstagramDiana Del Bufalo ha annunciato il matrimonio con il suo fidanzato, Patrizio, condividendo su Instagram la proposta di matrimonio e l'anello.

Diana Del Bufalo si sposa, chi è il fidanzato PatrizioDiana Del Bufalo si sposa con il suo fidanzato Patrizio, con cui è insieme da diversi anni.

Temi più discussi: Dopo Che Dio ci aiuti, Diana Del Bufalo insieme a un'altra star della fiction Rai per una nuova serie TV (e la nostalgia vince); Prime Video supera Netflix e presenta un listino pazzesco: ecco le serie e i film da non perdere in autunno; Giampaolo Morelli, la svolta che gli ha cambiato la vita più de L'ispettore Coliandro: ecco la storia vera dietro l'Hitch italiano; Peccato è la nuova serie di e con Emanuela Fanelli su HBO Max.

Diana Del Bufalo si sposa: l’annuncio dell’attrice angolodellenotizie.com/2026/07/25/dia… #DianaDelBufalo #Matrimonio x.com

Diana Del Bufalo si sposa annuncio social bizzarroGrande annuncio social per l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo: ha annunciato il suo matrimonio con un post bizzarro e ironico che ha subito fatto il giro del web, scatenando le reazioni entusias ... napolike.it

Diana Del Bufalo si sposa con Patrizio: chi è il fidanzato e cosa ha detto l’attriceDiana Del Bufalo si sposa con il fidanzato Patrizio, con cui ha una relazione da diversi anni. La proposta di matrimonio e l’anello sono ... bigodino.it