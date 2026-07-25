Diana Del Bufalo si sposa con il suo fidanzato Patrizio, con cui è insieme da diversi anni. La proposta di matrimonio e l'anello sono stati mostrati in alcune storie Instagram. La stessa attrice ha rivelato che Patrizio le aveva chiesto di sposarlo già un anno e mezzo fa, ma non l’aveva annunciato pubblicamente perché era una cosa privata.

Diana Del Bufalo si sposa con il fidanzato Patrizio, al quale è legata già da diversi anni. La proposta di matrimonio e l’anello sono stati condivisi in alcune storie Instagram, con una precisazione: “Mi ha chiesto di sposarlo già un anno e mezzo fa, non l’ho detto perché era una cosa nostra”. Tutto è nato da uno scatto di vacanza condiviso sui social dall’attrice, in cui i fan più attenti hanno immediatamente notato un luminoso diamante all’anulare. Di fronte all’ondata di entusiasmo e ai moltissimi messaggi di auguri arrivati in poche ore, la stessa Diana ha chiarito l’equivoco con la sua consueta ironia, spiegando che l’intento iniziale non era affatto quello di fare un annuncio ufficiale, bensì di condividere un momento di leggerezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Diana Del Bufalo si sposa, chi è il fidanzato Patrizio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Diana Del Bufalo si sposa, chi è il futuro marito Patrizio

Diana Del Bufalo si sposa con il fidanzato Patrizio: la proposta di matrimonio e l’anello su InstagramDiana Del Bufalo ha annunciato il matrimonio con il suo fidanzato, Patrizio, condividendo su Instagram la proposta di matrimonio e l'anello.

Temi più discussi: Dopo Che Dio ci aiuti, Diana Del Bufalo insieme a un'altra star della fiction Rai per una nuova serie TV (e la nostalgia vince); Prime Video supera Netflix e presenta un listino pazzesco: ecco le serie e i film da non perdere in autunno; Giampaolo Morelli, la svolta che gli ha cambiato la vita più de L'ispettore Coliandro: ecco la storia vera dietro l'Hitch italiano; Peccato è la nuova serie di e con Emanuela Fanelli su HBO Max.

Diana Del Bufalo si sposa: l’annuncio dell’attrice angolodellenotizie.com/2026/07/25/dia… #DianaDelBufalo #Matrimonio x.com

Diana Del Bufalo si sposa annuncio social bizzarroGrande annuncio social per l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo: ha annunciato il suo matrimonio con un post bizzarro e ironico che ha subito fatto il giro del web, scatenando le reazioni entusias ... napolike.it

Diana Del Bufalo si sposa: la proposta di matrimonio, poi la confessione bizzarraDiana Del Bufalo si sposa: arriva la proposta di matrimonio del compagno Patrizio ma l'annuncio ai fan è bizzarro ... donnaglamour.it