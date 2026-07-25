Diana Del Bufalo si sposa con il fidanzato Patrizio | la proposta di matrimonio e l'anello su Instagram

Diana Del Bufalo ha annunciato il matrimonio con il suo fidanzato, Patrizio, condividendo su Instagram la proposta di matrimonio e l'anello. La proposta è avvenuta circa un anno e mezzo prima dell’annuncio, ma non era stata resa pubblica fino a ora. La coppia è legata da diversi anni. La notizia è stata comunicata attraverso le storie sul social, senza ulteriori dettagli.

Diana Del Bufalo si sposa con il fidanzato Patrizio, al quale è legata già da diversi anni. La proposta di matrimonio e l'anello sono stati condivisi in alcune storie Instagram, con una precisazione: "Mi ha chiesto di sposarlo già un anno e mezzo fa, non l'ho detto perché era una cosa nostra". Non a caso nel 2025 l'attrice già indossava un anello sui red carpet del cinema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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