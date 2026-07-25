Diana Del Bufalo si sposa chi è il futuro marito Patrizio

Diana Del Bufalo annuncia il matrimonio con Patrizio. L’attrice e cantante si sposerà con l’uomo con cui sta insieme da oltre due anni. La coppia ha vissuto lontano dai riflettori. La data delle nozze non è stata resa nota. Nessun dettaglio sui preparativi o sul luogo dell’evento. La notizia è stata comunicata tramite social.

Diana Del Bufalo è pronta a dire sì. L’attrice e cantante ha annunciato che presto convolerà a nozze con il compagno Patrizio, l’uomo che da oltre due anni condivide con lei la vita lontano dai riflettori. La notizia è emersa in modo del tutto spontaneo sui social, dove uno scatto pubblicato durante una vacanza ha attirato la curiosità dei follower più attenti. A fare la differenza è stato un brillante anello di fidanzamento, impossibile da non notare. Travolta dai messaggi di congratulazioni, Diana ha deciso di raccontare la verità con la sua consueta ironia. “Mi ha chiesto di sposarlo già un anno e mezzo fa, ma non l’ho detto perché era una cosa nostra”, ha spiegato nelle Instagram Stories, rivelando che la proposta era rimasta un segreto condiviso soltanto con le persone più vicine. 🔗 Leggi su Dilei.it

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