Diana Del Bufalo ha annunciato di essersi sposata, rivelando che il compagno le aveva proposto matrimonio oltre un anno e mezzo fa. La cantante e attrice ha spiegato che la proposta era rimasta un segreto fino a ora. Il partner, un direttore finanziario, è descritto come una persona riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. La notizia è stata condivisa sui social media, sorprendendo i suoi follower.

Diana Del Bufalo ha sorpreso i suoi follower svelando un dettaglio rimasto nascosto per oltre un anno e mezzo: la proposta di matrimonio del compagno Patrizio, uomo riservato e lontano dal mondo dello spettacolo che lavora come direttore finanziario. Tutto è nato da uno scatto di vacanza condiviso sui social dall'attrice, in cui i fan più attenti hanno immediatamente notato un luminoso diamante all'anulare. Di fronte all'ondata di entusiasmo e ai moltissimi messaggi di auguri arrivati in poche ore, la stessa Diana ha chiarito l'equivoco con la sua consueta ironia, spiegando che l'intento iniziale non era affatto quello di fare un annuncio ufficiale, bensì di condividere un momento di leggerezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diana Del Bufalo si sposa: "Me lo ha chiesto più di un anno fa, ma era un nostro segreto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ancora più sexy: Diana Del Bufalo torna in una rom-com leggera ma meno libera del primo film

“Ancora più sexy”, intervista a Diana Del Bufalo e Valentina NappiDal 12 giugno sarà disponibile su Prime Video il sequel di “Pensati sexy”, intitolato “Ancora più sexy”.

Temi più discussi: Dopo Che Dio ci aiuti, Diana Del Bufalo insieme a un'altra star della fiction Rai per una nuova serie TV (e la nostalgia vince); Prime Video supera Netflix e presenta un listino pazzesco: ecco le serie e i film da non perdere in autunno; Giampaolo Morelli, la svolta che gli ha cambiato la vita più de L'ispettore Coliandro: ecco la storia vera dietro l'Hitch italiano; Peccato è la nuova serie di e con Emanuela Fanelli su HBO Max.

Diana Del Bufalo si sposa: l’annuncio dell’attrice angolodellenotizie.com/2026/07/25/dia… #DianaDelBufalo #Matrimonio x.com

Diana Del Bufalo si sposa: proposta di matrimonio e annuncio ‘bizzarro’Diana Del Bufalo si sposa: dopo un periodo difficile raccontato sui social, l’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha ricevuto la proposta ... bigodino.it

Diana Del Bufalo si sposa: la proposta di matrimonio, poi la confessione bizzarraDiana Del Bufalo si sposa: arriva la proposta di matrimonio del compagno Patrizio ma l'annuncio ai fan è bizzarro ... donnaglamour.it