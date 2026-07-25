Il festival ‘Di Strada in Strada’ si terrà a Santa Sofia dall’11 al 15 agosto. È stata presentata nella sede della Regione Emilia-Romagna la programmazione della 35ª edizione, che prevede spettacoli e performance itineranti. L’evento si svolgerà in diverse location della città, con artisti provenienti da varie regioni. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più frequentati e attesi dell’estate nella zona.

È stato presentato nella sede della Regione Emilia-Romagna il programma della 35ª edizione del festival ‘ Di Strada in Strada ’ in programma a Santa Sofia dall’11 al 15 agosto. A fare gli onori di casa l’assessora alla cultura Gessica Allegni, che non solo ha ricordato il sostegno della Regione a questo appuntamento, "non è solo il più grande teatro a cielo aperto della Romagna, ma un festival internazionale che continua a stupire e richiama nel cuore dell’Appennino artisti e pubblico da tutta Italia e dall’estero". Questa edizione dal titolo ‘Meraviglia’ offrirà 170 spettacoli tra Spinello (11 agosto), Corniolo (12) e dal 13 al 15 nel centro di Santa Sofia, con compagnie di circo contemporaneo, teatro di strada, acrobazie, equilibrismo, illusionismo, danza, clownerie, pantomima, giocoleria, musica e installazioni artistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Di Strada in Strada’: "Un festival che vuole stupire sempre di più"

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Temi più discussi: Di Strada in Strada, 170 spettacoli nell'edizione 2026: ogni anno 20 mila presenze; Oltre 25 artisti di strada e 100 spettacoli: Fondamentale concentrare risorse per far crescere questi territori; ‘Di Strada in Strada’: Un festival che vuole stupire sempre di più; Di Strada in Strada, dal’11 al 15 agosto il borgo di Santa Sofia (Fc) sarà il più grande teatro a cielo aperto della Romagna.

Le Band Musicali e gli Artisti di Strada di FERMENTO IN PIAZZA Il Festival della #BirraArtigianale nel centro storico di #CittàSantAngelo (PE) dal 23 al 26 luglio 2026 x.com

‘Di Strada in Strada’: Un festival che vuole stupire sempre di piùPresentata in Regione la 35ª edizione della kermesse di Santa Sofia, in scena dall’11 al 15 agosto. Gli organizzatori annunciano 170 spettacoli. msn.com

REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :DI STRADA IN STRADA: IL BORGO DI SANTA SOFIA SI TRASFORMA NEL PIÙ GRANDE TEATRO A CIELO APERTO DELLA ROMAGNACULTURA. DI STRADA IN STRADA, DAL'11 AL 15 AGOSTO IL BORGO DI SANTA SOFIA (FC) SI TRASFORMA NEL PIÙ GRANDE TEATRO A CIELO APERTO DELLA ROMAGNA. L'ASSESSORA ... agenziagiornalisticaopinione.it