Nuovo ‘Neri’ strada sempre più in salita

Notizia in breve

Il progetto per il nuovo stadio 'Romeo Neri' si blocca, con i lavori che sembrano ormai arrestati. La strada per realizzarlo si è complicata, e sembra ormai difficile riprendere i lavori. Le difficoltà legali e amministrative hanno portato a un rallentamento che sembra aver messo in discussione la prosecuzione del progetto. Nessuna data ufficiale è stata comunicata sulla ripresa o sui futuri sviluppi.