Nuovo ‘Neri’ strada sempre più in salita

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto per il nuovo stadio 'Romeo Neri' si blocca, con i lavori che sembrano ormai arrestati. La strada per realizzarlo si è complicata, e sembra ormai difficile riprendere i lavori. Le difficoltà legali e amministrative hanno portato a un rallentamento che sembra aver messo in discussione la prosecuzione del progetto. Nessuna data ufficiale è stata comunicata sulla ripresa o sui futuri sviluppi.

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Il cammino verso il nuovo stadio ’Romeo Neri’ si ferma davanti a un muro che somiglia molto a un capolinea. Mercoledì scorso è scaduto il termine perentorio fissato dal Comune per ’salvare’ il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma la cordata di imprese guidata da Aurora Immobiliare ha risposto con il silenzio, lasciando la casella dei documenti richiesti desolatamente vuota. Un segnale pesante, un’assenza di carteggi che spinge l’intera operazione verso un binario morto e allontana drasticamente il traguardo di un impianto moderno per la città. La richiesta di integrazioni da parte di Palazzo Garampi non era un semplice passaggio burocratico, ma una vera e propria ultima chiamata arrivata dopo mesi di accurate radiografie tecniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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