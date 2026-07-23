Oggi si è tenuta l’assemblea di Lega Serie A, con Maldini e Leonardo presenti, mentre Malagò aspetta una risposta. Nel frattempo, i club italiani stanno spingendo per portare Antonio Conte come nuovo commissario tecnico della nazionale. La candidatura di Pep Guardiola, invece, rimane sul tavolo, ma la possibilità di portarlo in Italia si fa sempre più difficile.

Guardiola Italia, Malagò aspetta ma la pista per il tecnico spagnolo si fa difficile: oggi l’Assemblea di Lega Serie A con Maldini e Leonardo. Il sogno Pep Guardiola per la panchina dell’ Italia resta vivo, ma appare sempre più complicato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la FIGC continua ad attendere una risposta dal tecnico spagnolo, mentre i club di Serie A iniziano a muoversi con decisione su un altro profilo: Antonio Conte. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Giovanni Malagò, insieme a Paolo Maldini e Leonardo, considera Guardiola la prima scelta assoluta per rilanciare il progetto azzurro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Calcionews24.com - Guardiola Italia, strada sempre più complicata: i club di Serie A spingono per Conte ct! Ecco perché

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROMA-BOLOGNA: L'ITALIA ORMAI È RILEVANTE SOLO IN EUROPA LEAGUE L'ASSURDO CASO SENEGAL-MAROCCO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Conte può diventare il nuovo ct dell’Italia? Ora anche i presidenti di Serie A spingono per questa soluzione, lui è pronto a ridursi l’ingaggio: ultime

Nuovo ct Italia, sempre più Conte: 4 anni di contratto con vista sui MondialiIl nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ha firmato un contratto di quattro anni, con l’obiettivo di preparare la squadra ai prossimi...

Temi più discussi: Guardiola ct dell'Italia? Pep 'allontana' panchina azzurra: cosa ha detto; Guardiola sulla panchina dell'Italia? Il blitz di Maldini e Leonardo accende i tifosi; Malagò adesso si sbilancia: Guardiola? Per lui si possono fare eccezioni; Maldini e Leonardo, blitz da Guardiola: se Pep dice no, è pronto Pirlo. I dettagli.

Pep Guardiola sulla panchina dell’Italia non è più soltanto fantacalcio. Ma tra immaginare l’accordo e riuscire davvero a chiuderlo c’è ancora parecchia strada Guardiola ha un legame profondo con l’Italia, dove ha giocato con Brescia e Roma, conosce lingu x.com

Guardiola Italia, strada sempre più complicata: i club di Serie A spingono per Conte ct! Ecco perchéGuardiola Italia, Malagò aspetta ma la pista per il tecnico spagnolo si fa difficile: oggi l'Assemblea di Lega Serie A con Maldini e Leonardo ... calcionews24.com

Guardiola ct dell’Italia, scende in campo la Serie A: sul tavolo la proposta MarottaOggi l’assemblea: Malagò, Maldini e Leonardo spiegheranno i progetti di rilancio. Si lavora a oltranza per convincere Pep ... tuttosport.com