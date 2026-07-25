Il capitano del Napoli ha dichiarato che la squadra non deve dipendere da un singolo calciatore, allineandosi a quanto affermato da un altro dirigente. Durante una conferenza stampa a Dimaro, ha anche parlato dei primi giorni dell’era Allegri, della possibilità di concludere la carriera con il club e della futura guida tecnica della nazionale, ipotizzando un possibile incarico per un ex calciatore.

Nel primo pomeriggio a Dimaro c’è stata una lunga conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha toccato tantissimi argomenti dai primi giorni dell’era Allegri, passando per la possibilità di terminare la carriera in azzurro, alla possibilità di vedere Pirlo nuovo ct dell’Italia. Tuttavia, oltre a questi tre argomenti, il terzino si è soffermato anche su De Bruyne” Napoli, le parole di Di Lorenzo su De Bruyne e Lukaku. “ Su De Bruyne, mi allineo un po’ a quello che ha detto il direttore nel senso che è l’allenatore che deve decidere come gioca una squadra, non dobbiamo essere dipendenti da un calciatore. E lui lo ha fatto, si è messo a disposizione del gruppo e del mister sia prima che dopo l’infortunio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo su De Bruyne: “Mi allineo un po’ a Manna. La squadra non deve dipendere da un calciatore”

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