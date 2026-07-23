Manna | De Bruyne non deve decidere niente! Lukaku? Cerchiamo di…

Kevin De Bruyne è in vacanza fino al 5 agosto e non ha ruoli decisivi nelle trattative di mercato. Romelu Lukaku è in attesa di offerte, con il Napoli che valuta diverse opzioni. La situazione attuale rimane complessa e in evoluzione, senza annunci ufficiali o conferme di trasferimenti imminenti. Le trattative tra le parti coinvolte continuano senza indicazioni di sviluppi immediati.

Kevin è in vacanza fino al 5 agosto, per Romelu il Napoli aspetta offerte, ma la situazione è intricata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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