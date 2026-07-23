Napoli il ds Manna duro con De Bruyne | Non deve decidere nulla

Il direttore sportivo del Napoli ha commentato la firma di Kevin De Bruyne, affermando che il giocatore ha firmato un contratto di due anni con un’opzione per un terzo. Ha aggiunto che il centrocampista belga non deve prendere decisioni e che ha scelto di aderire al progetto del club. La conferenza stampa si è concentrata sulla presentazione del nuovo acquisto, senza ulteriori dettagli sulle trattative.

Il ds del Napoli Giovanni Manna parla in conferenza stampa di Kevin De Bruyne: "Ha firmato per due anni più uno di opzione sposando questo progetto". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Napoli, alla ricerca del vero Kevin De Bruyne: i numeri della stagione

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