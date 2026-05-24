Antonio Conte e il presidente del club hanno tenuto una conferenza stampa dopo la partita tra Napoli e Udinese. Durante l'incontro, Conte ha annunciato ufficialmente il motivo della sua scelta futura, senza ulteriori dettagli forniti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui piani a lungo termine o sui possibili sviluppi successivi. La conferenza si è conclusa senza ulteriori dichiarazioni pubbliche riguardo alle prossime mosse o decisioni ufficiali.

Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Udinese. Davanti ai giornalisti, è arrivato l’annuncio ufficiale sul futuro del tecnico leccese e della panchina partenopea. Dopo giorni di voci e rumors, la decisione è stata annunciata in diretta dai diretti protagonisti. Conte, svelata la decisione sul futuro: l’annuncio in conferenza. Il tecnico partenopeo ha iniziato con il punto più difficile della stagione, a Bologna: “Dopo Bologna, quello che ho avvertito e denunciato a livello giornalistico. E’ che c’erano situazioni che non mi piacevano. Ci volevano le palle per dire certe cose. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte in conferenza, arriva l’annuncio ufficiale sul futuro: “Vi svelo il motivo della mia scelta”

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Conte in Nazionale Annuncio di De Laurentiis a CalcioNapoli24

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