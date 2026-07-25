Giovanni Di Lorenzo ha commentato in conferenza stampa le dichiarazioni di De Bruyne e Lukaku. Il capitano azzurro ha risposto alle affermazioni del centrocampista e ha rivolto parole di stima nei confronti dell’attaccante. Nessuna motivazione è stata fornita, né dettagli sulle dichiarazioni originali. La discussione si è concentrata esclusivamente sui commenti pubblici dei calciatori e sulle risposte di Di Lorenzo.

Giovanni Di Lorenzo ha parlato anche di De Bruyne e Lukaku in conferenza stampa. Il capitano azzurro ha commentato le parole del centrocampista e ha rivolto parole affettuose per l’attaccante. Di Lorenzo sulle parole di De Bruyne: “Mi allineo a Manna”. Il caso De Bruyn e viene commentato in modo piuttosto netto anche da capitan Di Lorenzo. Nella conferenza stampa di oggi, il terzino segue la stessa linea del direttore Manna nel commentare la sua polemica contro l’ex allenatore Conte: “Per quanto riguarda De Bruyne mi allineo a quanto detto dal direttore. L’allenatore decide come gioca una squadra, non dobbiamo essere dipendenti da un calciatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Di Lorenzo risponde a De Bruyne e Lukaku: messaggio netto in conferenza

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