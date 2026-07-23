Il direttore sportivo conferma che Anguissa non è in vendita. Riguardo a Lukaku, si stanno valutando alcune opzioni. De Bruyne, che ha firmato un contratto biennale con opzione, resta nel progetto del club. Non ci sono state interlocuzioni tra il calciatore e il club in questo periodo.

16.08 – “De Bruyne l’anno scorso ha sposato questo progetto firmando un biennalepiù opzione. Non vedo la necessità di vedere cosa deve decidere. Kevin è un calciatore del Napoli, ilmister non ha parlato con lui come non ha fatto con nessun’altro. Quando arriverà si metterà a disposizione. Ha avuto un’annata travagliata, è stato un investimento importante in termini econmici e di appeal, ha reso meno di quantopotesse dare maè un ragazzo intelligente. Non ho gradito sue dichiarazioni ma ne riparleremo. Kevin fa parte delprogetto”. 16.06 – “Anguissa ha un calciatore su cui c’era opzione che abbiamo esercitato. E’ un calciatore importante con un contratto in essere, non vedo la necessità di negoziare il contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, il ds Manna in conferenza: “Anguissa non in vendita, riflessioni su Lukaku. De Bruyne fa parte del progetto” (Live)

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