Napoli ADL netto su De Bruyne e Lukaku | la dichiarazione a sorpresa

Il presidente del club ha dichiarato che il futuro di De Bruyne e Lukaku dipenderà dal lavoro estivo e dalla scelta del nuovo allenatore. Ha aggiunto che non ci saranno decisioni definitive prima di questi elementi. La frase è stata pronunciata in risposta a voci di mercato che avevano alimentato indiscrezioni sui due giocatori. Non sono state fornite altre indicazioni sui piani futuri o sulle trattative in corso.

De Laurentiis chiude ogni speculazione su Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku con una dichiarazione senza compromessi: il loro futuro dipenderà dal lavoro estivo e dal nuovo allenatore. Il presidente azzurro ha parlato a Palazzo Petrucci durante la presentazione del programma precampionato, affrontando direttamente le affermazioni forti rilasciate dai due calciatori in Belgio nei giorni scorsi. La risposta è stata caratteristica dello stile di De Laurentiis: pragmatica, diretta, senza margini di interpretazione. Non ci sono promesse né aperture particolari, solo una valutazione fredda della situazione. De Bruyne e Lukaku: cosa ha detto De Laurentiis. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli, caso Lukaku: l'attaccante resta in Belgio

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