Di Lorenzo | Napoli casa mia voglio vincere altri trofei
Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha dichiarato durante una conferenza stampa al ritiro di Dimaro di voler continuare a vincere trofei con la squadra. Ha sottolineato il legame con la città e ha espresso il desiderio di ottenere risultati importanti anche in futuro. Le sue parole si sono concentrate sull’impegno e sulla dedizione alla causa della squadra, senza fare riferimenti specifici a obiettivi o competizioni future.
Le parole del capitano azzurro dal ritiro di Dimaro. Il capitano azzurro in conferenza stampa Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato in conferenza. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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