Di Lorenzo | Napoli casa mia voglio vincere altri trofei

Notizia in breve

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha dichiarato durante una conferenza stampa al ritiro di Dimaro di voler continuare a vincere trofei con la squadra. Ha sottolineato il legame con la città e ha espresso il desiderio di ottenere risultati importanti anche in futuro. Le sue parole si sono concentrate sull’impegno e sulla dedizione alla causa della squadra, senza fare riferimenti specifici a obiettivi o competizioni future.