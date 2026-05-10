Olivera | Maradona un Dio un onore vincere tre trofei a Napoli

Mathias Olivera, calciatore uruguaiano, ha parlato della sua esperienza a Napoli durante un’intervista al programma Por La Camiseta. Ha ricordato il suo rapporto con Diego Maradona, definendolo un Dio, e ha commentato il privilegio di aver vinto tre trofei con la squadra partenopea. Olivera ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua avventura nel club e alla figura del campione argentino.

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