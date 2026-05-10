Olivera | Maradona un Dio un onore vincere tre trofei a Napoli
Mathias Olivera, calciatore uruguaiano, ha parlato della sua esperienza a Napoli durante un’intervista al programma Por La Camiseta. Ha ricordato il suo rapporto con Diego Maradona, definendolo un Dio, e ha commentato il privilegio di aver vinto tre trofei con la squadra partenopea. Olivera ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua avventura nel club e alla figura del campione argentino.
Mathias Olivera, calciatore azzurro, ha rilasciato un’intervista al format uruguaiano Por La Camiseta. “Se è un casino guidare per Napoli? La verità è che è complicato. Devi abituarti perché è un po’ come una rotatoria al contrario, contromano.non gli importa niente”. “Sì, la costa è una follia. In piena estate nel weekend è più complicato, ma io cerco spesso di andarci la mattina con il cane, le mie figlie, la mia ragazza, a camminare, a prenderci un mate. È meraviglioso”. Mi ha colpito che non si veda nemmeno una maglia di un’altra squadra, nemmeno un souvenir, nemmeno un magnete di un altro club in tutta la città. “Sì, esatto. Qui lo vivono tutti, dalla persona più piccola alla signora più anziana.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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