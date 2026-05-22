Non voglio che mia figlia mia moglie e gli altri subacquei muoiano ogni giorno nelle ipotesi degli altri l’appello di Carlo Sommacal sui sub morti alle Maldive

Un uomo ha pronunciato un appello in merito alla sicurezza dei subacquei nelle Maldive, esprimendo la preoccupazione che molte persone possano perdere la vita a causa di situazioni impreviste o mancanze di attenzione. La sua dichiarazione si riferisce specificamente alle morti di subacquei e coinvolge direttamente le persone più vicine a lui, come sua figlia e sua moglie. La dichiarazione è stata pubblicata come testimonianza sulla questione delle tragedie in mare aperto.

“Non voglio che mia figlia, mia moglie e gli altri subacquei muoiano ogni giorno nelle ipotesi degli altri”. È un appello accorato quello che Carlo Sommacal affida a LaPresse dopo la tragedia avvenuta alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque italiani durante un’immersione scientifica nelle grotte marine dell’atollo di Vaavu. Tra le vittime ci sono la biologa marina Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, e la figlia Giorgia Sommacal. Con loro sono morti anche la ricercatrice Muriel Oddenino, Federico Gualtieri — laureato di recente all’ateneo ligure — e Gianluca Benedetti, capobarca padovano di 44 anni. Nelle ore in cui... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Gli insegnamenti che ho dato a mia figlia e lei mi ha presentato il conto

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