Il capitano della squadra ha dichiarato che il lavoro con la palla è stato intenso e che l’effetto di Allegri sulla squadra si è visto positivamente. Questa affermazione arriva dopo un periodo di allenamenti e partite, in cui si è notato un miglioramento nelle prestazioni collettive. La squadra sembra aver risposto bene alle nuove strategie, e il capitano si dice fiducioso per il proseguimento della stagione e per il futuro in azzurro.

Tempo di lettura: 3 minuti Fiducia nel nuovo corso di Massimiliano Allegri, voglia di vincere ancora e un futuro che il capitano immagina ancora in azzurro. Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, affrontando i temi della preparazione estiva, degli obiettivi stagionali e del proprio legame con il Napoli. Con Allegri tanto lavoro con la palla. “ Il primo approccio con Allegri è stato molto positivo. È un gruppo che già si conosce, sono rientrati anche i giocatori dai prestiti e stiamo lavorando bene. Ogni allenatore ha le sue idee e i suoi metodi di lavoro. In questi primi giorni stiamo usando molto più la palla rispetto agli altri anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Di Lorenzo incorona Allegri: “Lavoriamo tanto con la palla, il suo impatto è stato positivo”

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