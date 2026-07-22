Il portiere del Napoli ha detto che l'allenatore richiede attenzione e che il lavoro si concentra sull'uso della palla durante il ritiro di Dimaro. Meret ha iniziato la sua nona preparazione estiva con la squadra e ha condiviso le sue prime impressioni dopo i primi giorni di allenamento.

Il ritiro di Dimaro è ormai una consuetudine per Alex Meret. Il portiere del Napoli ha iniziato la sua nona preparazione estiva con la maglia azzurra e ha raccontato le prime sensazioni dopo i giorni iniziali di lavoro. Il gruppo sta affrontando carichi importanti. L’entusiasmo, però, non manca. L’obiettivo è costruire subito una buona condizione e arrivare pronto all’inizio della nuova stagione. Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Meret ha spiegato: “Questo è il mio nono ritiro, sono abituato, è sempre bello essere qui, sono giorni duri di preparazione ma siamo partiti bene con grande entusiasmo. Vogliamo iniziare bene la stagione. Allegri? Parlare di differenze con Conte è presto, siamo qui da pochi giorni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Meret: “Allegri pretende attenzione, lavoriamo con la palla”

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Napoli, Meret: Con Allegri lavoriamo tanto con la palla. Futuro? Sento fiducia, voglio restareAi microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, direttamente dal ritiro estivo in corso a Dimaro, è intervenuto il portiere degli azzurri Alex Meret. tuttomercatoweb.com

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