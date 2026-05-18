Il principe William sacrifica un quinto del suo Duchy of Cornwall per creare alloggi e avere un impatto positivo sull’ambiente Ma non tutti sono d' accordo

Recentemente, il principe William ha annunciato che venderà circa un quinto dei terreni appartenenti al suo Duchy of Cornwall per finanziare la costruzione di alloggi e sostenere iniziative ambientali. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che hanno espresso critiche e altre che hanno apprezzato l’intento di contribuire a cause sociali e ambientaliste. La vendita coinvolgerà terreni situati in diverse aree, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui luoghi esatti o sulla tempistica dell’operazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui