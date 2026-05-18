Il principe William sacrifica un quinto del suo Duchy of Cornwall per creare alloggi e avere un impatto positivo sull’ambiente Ma non tutti sono d' accordo
Recentemente, il principe William ha annunciato che venderà circa un quinto dei terreni appartenenti al suo Duchy of Cornwall per finanziare la costruzione di alloggi e sostenere iniziative ambientali. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che hanno espresso critiche e altre che hanno apprezzato l’intento di contribuire a cause sociali e ambientaliste. La vendita coinvolgerà terreni situati in diverse aree, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui luoghi esatti o sulla tempistica dell’operazione.
È stata accolta con polemiche la decisione del principe William di mettere in vendita un quinto dei terreni del suo Duchy of Cornwall. L’azienda di famiglia consiste in un portafoglio di terreni, proprietà, investimenti, attività agricole e commerciali, valutato oltre 1 miliardo di sterline. Da quando il principe l’ha ereditata dal padre Carlo alla sua ascensione al trono, continua a fruttare oltre 23 milioni di sterline (circa 26 milioni di euro) di reddito privato all’anno. Ma nonostante i motivi puramente altruistici alla base dell’improvvisa vendita, i suoi affittuari si ribellano. Il carcere del principe William è chiuso e tossico. Ma molto redditizio X Il principe William rivoluziona il suo Duchy of Cornwall. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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