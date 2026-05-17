Allegri | Contenti che Cardinale abbia parlato alla squadra Siamo stati bravi

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Genoa e Milan, valida per la 37ª giornata di campionato, l'allenatore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'TL'. Ha espresso soddisfazione per il fatto che il suo calciatore abbia parlato alla squadra, definendo la situazione come positiva. Allegri ha anche commentato il rendimento della squadra durante la partita, sottolineando come siano stati bravi nel gestire l’incontro. Nessun dettaglio sui singoli episodi o sui prossimi impegni è stato fornito.

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Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. È la vittoria di Allegri questa? “I ragazzi vincono le partite sul campo, io posso solo ringraziarli per quello che hanno fatto. Non era facile in questo momento, sono stati molto bravi. Abbiamo ancora una settimana per cercare di arrivare all’obiettivo”. Si può dire che è stata la settimana più dura dell’anno e questa è stata una delle vittorie più pesanti dell’anno? “Speriamo che quella più pesante sia la prossima (ride, ndr)” Nel suo primo anno al Milan aveva chiuso col Cagliari, con lo scudetto già in tasca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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