Di Lorenzo | Credo che quando le squadre si difendono bene sia più facile attaccare meglio
Durante la conferenza stampa da Dimaro, Giovanni Di Lorenzo ha affermato che quando le squadre si difendono bene diventa più facile attaccare. Ha anche detto di voler terminare la carriera a Napoli.
Benvenuti alla diretta testuale de Il Napolista della conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo da Dimaro. Di Lorenzo: “Mi piacerebbe chiudere la carriera a Napoli”. Inizia la conferenza stampa: “Ci teniamo a fare una bella stagione nell’anno del Centenario. Siamo un gruppo che ci conosciamo, perché sono tornati diversi ragazzi dai prestiti. Stiamo lavorando bene. Ogni allenatore ha idee e metodi di lavoro diversi, stiamo utilizzando molto più il pallone rispetto agli scorsi anni. Cerchiamo di raggiungere alcune distanze con il pallone, il lavoro a secco viene utilizzato per il pallone. Ma vi assicuro che gli allenamenti sono molto intensi. Mi piacerebbe chiudere la carriera qui a Napoli che, ormai, è diventata casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
POV: il calciatore che ti manda al manicomio
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