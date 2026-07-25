Durante la conferenza stampa da Dimaro, Giovanni Di Lorenzo ha affermato che quando le squadre si difendono bene diventa più facile attaccare. Ha anche detto di voler terminare la carriera a Napoli.

Benvenuti alla diretta testuale de Il Napolista della conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo da Dimaro. Di Lorenzo: “Mi piacerebbe chiudere la carriera a Napoli”. Inizia la conferenza stampa: “Ci teniamo a fare una bella stagione nell’anno del Centenario. Siamo un gruppo che ci conosciamo, perché sono tornati diversi ragazzi dai prestiti. Stiamo lavorando bene. Ogni allenatore ha idee e metodi di lavoro diversi, stiamo utilizzando molto più il pallone rispetto agli scorsi anni. Cerchiamo di raggiungere alcune distanze con il pallone, il lavoro a secco viene utilizzato per il pallone. Ma vi assicuro che gli allenamenti sono molto intensi. Mi piacerebbe chiudere la carriera qui a Napoli che, ormai, è diventata casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo: “Credo che quando le squadre si difendono bene, sia più facile attaccare meglio”

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POV: il calciatore che ti manda al manicomio

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