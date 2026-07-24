Un testo storico del 1889 descriveva come le nazioni costruissero fortezze, sottomarini e minassero territori, per dare l’impressione che attaccare il vicino fosse inevitabile. Oggi, in un ipotetico cambiamento di tema, le nuove banconote potrebbero mostrare figure storiche europee più influenti o, in alternativa, un uccello europeo in un ambiente fluviale, a seconda del tema scelto.

S e dovesse vincere il filone dedicato alla cultura, sulle nuove banconote comparirebbero alcune delle figure più influenti della storia europea. Se dovesse vincere la biodiversità, una diversa specie di uccello europeo immersa in un paesaggio fluviale. La Banca centrale europea ha presentato ieri i dieci bozzetti finalisti tra cui verranno scelti i nuovi tagli destinati a entrare in circolazione dalla fine del 2026. Ora tocca ai cittadini esprimere la propria preferenza e contribuire alla decisione finale. Intanto vale la pena fare un ripasso di chi sono le personalità europee che potrebbero diventare volti sulle prossime banconote. Da Maria Callas a Marie Curie, a Bertha von Suttner, forse la meno conosciuta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Si costruiscono fortezze, si fabbricano sottomarini, si minano intere regioni: tutto questo perché sembri che attaccare il proprio vicino sia una funzione inevitabile e la più importante di una Nazione». Lo scriveva nel 1889 Bertha con Suttner

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