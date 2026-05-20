Lorenzo Bertelli, amministratore delegato del Gruppo Prada e figlio di Miuccia e Patrizio Bertelli, ha dichiarato che il principale problema attuale in Occidente è la disuguaglianza. Ha aggiunto che, essendo una persona che possiede molto più di altri, non ha problemi a destinare quasi la metà del proprio reddito a favore di altre persone, ritenendo questa scelta accettabile anche se comporta una cifra elevata. Bertelli ha anche un passato legato al mondo delle competizioni su quattro ruote.

Questo articolo su Lorenzo Bertelli è pubblicato sul numero 22-23 di Vanity Fair in edicola fino al 2 giugno 2026. Prima di entrare nell’azienda di famiglia, nel 2017, Lorenzo era un pilota professionista, con poca esperienza concreta nel mondo della moda. Ha esattamente l’aspetto che ci si immagina da un playboy italiano, con ciuffi grigi tra i capelli folti e ondulati e un naso importante, come quello di sua madre. Gira per la sua Milano in scooter e parla inglese a ritmo serrato, con erre sontuosamente arrotate. Avrebbe potuto mettere in imbarazzo la famiglia con intemperanze da viveur o, una volta compiuto il salto nella vita aziendale, essere liquidato come un caso di nepotismo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lorenzo Bertelli: «Credo che il problema più grande di oggi, in Occidente, sia la disuguaglianza. Per me – persona che possiede molto più di altri – dare quasi la metà del proprio reddito ad altre persone va benissimo, anche se è tanto»

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