Di Lorenzo a vita al Napoli? Annuncio da brividi in conferenza stampa
Durante una conferenza stampa a Dimaro, il capitano del Napoli ha dichiarato di poter chiudere la carriera con il club. Ha espresso la volontà di restare a lungo e ha parlato di un possibile impegno a vita con il team. La dichiarazione è stata fatta in modo diretto e senza specificare tempistiche o dettagli contrattuali. Non ci sono state altre precisazioni o comunicazioni ufficiali sul prolungamento o sugli accordi futuri.
Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa oggi a Dimaro. Il capitano del Napoli ha prospettato la possibilità di chiudere la carriera in azzurro, aprendo concretamente a quest’ipotesi. Di Lorenzo da brividi: “Vorrei chiudere la carriera al Napoli”. Nella conferenza stampa di oggi, Giovanni Di Lorenzo ha risposto in merito ad una domanda in merito alla possibilità di chiudere la carriera a Napoli. In azzurro da ben sette anni, il terzino si dice ben felice di quest’ipotesi: “Mi piacerebbe chiudere la carriera al Napoli. Questa è la mia ottava stagione qui, è diventata casa. Poi le cose nel calcio le cose possono cambiare velocemente, ma sto bene qui. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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