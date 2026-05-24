Dopo la partita Napoli-Udinese, si è svolta una conferenza stampa congiunta tra il presidente e l’allenatore del club. L’allenatore ha annunciato la decisione di lasciare la squadra. La conferenza si è conclusa alle 21:13.

Si è svolta dopo Napoli-Udinese la conferenza stampa congiunta tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte: il tecnico ha confermato il suo addio al Napoli 21:11 – E sul post Conte: “Bisogna vedere anche gli altri cosa faranno. A mischiare le carte siamo in parecchi, bisogna avere anche il rispetto per le quattro squadre in Champions, più le due che faranno una competizione meno importante. Abbiamo una squadra forte, che magari con il gioco di Conte non andavano bene. Potranno essere utili con un allenatore diverso. 21:08 – De Laurentiis parla anche della situazione societaria: “Il problema non sono i soldi, ma capire se il successore può riuscire nell’impresa con il cuore. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Napoli, la conferenza stampa di De Laurentiis e Conte: “Ho deciso di lasciare il Napoli”

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