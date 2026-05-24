In corso una conferenza stampa congiunta tra il presidente e l’allenatore del Napoli. Il presidente ha annunciato di aver deciso di lasciare il club, senza fornire ulteriori dettagli. L’allenatore, presente all’evento, non ha commentato immediatamente questa decisione. La comunicazione è avvenuta in diretta, con i due protagonisti seduti fianco a fianco. La discussione prosegue senza ulteriori aggiornamenti sulla scelta del nuovo allenatore.

Si sta svolgendo in questi minuti la conferenza stampa congiunta tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte: seguila in diretta 21:03 – Sulla scelta del prossimo allenatore, De Laurentiis glissa: “Calma. Se Conte domani pomeriggio mi confermerà la sua decisione, valuteremo la soluzione migliore. Il Napoli sarà sempre competitivo”. 20:56 – Conte ha parlato anche del suo futuro: “Per ora sento solo chiacchiere sul mio futuro. Nazionale? Se fossi il presidente della FIGC tra tutti gli allenatori ci metterei Antonio Conte. Ho letto anche il nome di Guardiola, ma la Federazione è pronta per lui? Io sono il primo a dire prendiamo Guardiola, ma ci sono i fondi? Io posso anche riposarmi”. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Napoli, la conferenza stampa di De Laurentiis e Conte: “Ho deciso di lasciare il Napoli” LIVE

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Antonio #Conte in conferenza stampa: #DeLaurentis mi ha detto: se ci ripensi fino all’ultimo giorno, io rimango a tua disposizione e ti aspetto. Finché ci sarà lui al timone il #Napoli è in mani sicure e sarà sempre competitivo. #calciomercato x.com

Antonio Conte annuncia l’addio al Napoli ma dribbla la NazionaleUn mese fa ho chiamato il presidente e non ho chiesto niente. Né del progetto né del ridimensionamento. Ho percepito che il mio percorso qui stava per terminare. sportal.it

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