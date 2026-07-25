Destituito procuratore capo della Corte Penale Internazionale

Notizia in breve

Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale è stato rimosso dall’incarico. Karim Khan, avvocato britannico noto per aver chiesto l’arresto di Benjamin Netanyahu per crimini di guerra, non ricoprirà più questa posizione. La decisione è stata annunciata senza dettagli su eventuali motivazioni o procedimenti legali correlati. La sua sostituzione avviene in un momento di particolare attenzione internazionale sulla Corte e sulle sue attività.