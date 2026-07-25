Destituito procuratore capo della Corte Penale Internazionale
Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale è stato rimosso dall’incarico. Karim Khan, avvocato britannico noto per aver chiesto l’arresto di Benjamin Netanyahu per crimini di guerra, non ricoprirà più questa posizione. La decisione è stata annunciata senza dettagli su eventuali motivazioni o procedimenti legali correlati. La sua sostituzione avviene in un momento di particolare attenzione internazionale sulla Corte e sulle sue attività.
Karim Khan è l'avvocato britannico che ha richiesto l'arresto di Benjamin Netanyahu per crimini di guerra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Watch: ICC Members Vote to Remove Prosecutor Karim Khan Over Sexual Misconduct Allegations | APT
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Temi più discussi: Corte penale internazionale: procuratore capo rimosso da incarico dopo le accuse di molestie sessuali; Corte penale internazionale: destituito il procuratore Karim Khan; Cpi, Procuratore generale Khan sollevato dal suo incarico; Corte Penale Internazionale, gli stati membri votano per la destituzione del procuratore Kahn.
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