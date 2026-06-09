Corte Penale Internazionale | sospeso il procuratore per molestie

La Corte Penale Internazionale ha sospeso il procuratore dopo accuse di molestie. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo interno ha presentato le prove di comportamenti inappropriati e contatti fisici non consensuali. Le accuse riguardano incontri in cui si sono verificati avvicinamenti e contatti senza il consenso delle persone coinvolte. La decisione di sospensione è stata presa sulla base di queste evidenze.

? Punti chiave? In Breve Il procuratore capo della Corte penale internazionale sospeso per accuse di molestie sessuali. L’organo di controllo della Corte penale internazionale ha disposto la sospensione di Karim Khan, il procuratore capo dell’istituzione, a seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare. La decisione scaturisce da un’indagine condotta dall’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi interni, che ha esaminato prove riguardanti molestie sessuali ai danni di una collaboratrice. Il caso, che coinvolge l’avvocato britannico, si basa su riscontri raccolti tramite memorie scritte e il parere di un gruppo ad hoc di esperti giuridici. L’indagine dell’OIOS ha delineato una dinamica di condotte non consensuali che si sono verificate in contesti differenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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