deSidera Bergamo Festival | La vita davanti a sé

Martedì 28 luglio alle 21.15 nel centro storico di Clusone si svolge la proiezione del film “La vita davanti a sé” nel quadro del deSidera Bergamo Festival. La scena si svolge in una piazza affollata, con spettatori seduti su sedie e seduti per terra. La proiezione si svolge all’aperto e il pubblico assiste senza interruzioni, immerso nell’atmosfera serale della serata estiva.

Clusone. “Avevano tutti e due bisogno di amore come non si era mai visto alla loro età, e dovevano unire le loro forze”. Martedì 28 luglio alle 21.15 deSidera Bergamo Festival propone “ La vita davanti a sè “, spettacolo teatrale di Romain Gary, una produzione Atir, con reading musicale di Arianna Scommegna accompagnata alla fisarmonica da Giulia Bertasi. È la storia raccontata in prima persona da un bambino, Momò, nella Belleville miserabile e multietnica degli anni ’70. Momò vive al sesto piano, a casa di Madame Rosa, ex prostituta che accudisce bambini destinati altrimenti al brefotrofio. Momò è il preferito di Madame Rosa: tra loro si crea un rapporto sincero e stretto che li legherà per sempre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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