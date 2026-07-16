Bergamo BiG deSidera tre spettacoli nei luoghi simbolo della città

A Bergamo è iniziata la prima edizione di BiG deSidera, una rassegna che propone tre spettacoli teatrali nei luoghi simbolo della città. La manifestazione, in programma da lunedì, presenta testi teatrali mai rappresentati in Italia prima d’ora. Gli spettacoli si svolgono in ambienti emblematici di Bergamo, offrendo un palcoscenico insolito e suggestivo.

Tre spettacoli teatrali in luoghi simbolo di Bergamo: debutta lunedì la prima edizione di BiG deSidera, la speciale rassegna che porta in scena testi finora inediti in Italia. Eventi collettivi che «esprimono il desiderio di pace, di comunità e di libertà», come spiega il direttore artistico Gabriele Allevi alludendo all’ordine dei tre spettacoli, La rivolta della Gioia; Veni, a goodbye e Playing Shylock. La rivolta della Gioia andrà in scena come anticipazione del calendario delle celebrazioni della festa di Sant’Alessandro, lunedì (20 luglio) nel cortile di Palazzo Frizzoni. Una scelta simbolica, come illustra il vicesindaco e assessore alla Cultura Sergio Gandi: «Uno spettacolo corale in assoluta sintonia con il tema delle iniziative per il patrono, ispirate all’essere comunità e alla costruzione della pace». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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